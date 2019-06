Violences sur fond de guerre du rap: condamné en appel, le rappeur Rohff part en prison

Tendance Ouest a écrit :

Les entreprises du Havre courent ensemble

L'association SYNERZIP LH, qui assure les liens entre les différents industriels de la région du Havre (Seine-Maritime), organise pour la troisième année consécutive sa course à pied Trio des Entreprises, vendredi 7 juin 2019. Il s'agit d'une course en relais (12, 8 et 4 kilomètres) à destination des salariés des entreprises adhérentes. Le départ sera donné à 19h30 depuis la Maison de l'enfance du Parc de Montgeon, au Havre (Seine-Maritime).

16h30