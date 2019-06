Coupe du monde au Havre : privilégiez les transports en commun

À l'occasion de la Coupe du monde féminine de football, du 7 juin au 7 juillet 2019, Le Havre (Seine-Maritime) accueillera sept rencontres dont un huitième de finale et un quart de finale, du 8 au 28 juin 2019.

Les jours de matchs, la circulation s'annonce difficile en entrée de ville par le boulevard Leningrad. Un plan de circulation spécifique sera mis en place avec de nombreuses rues interdites d'accès. Les habitants du quartier des Champs-Barets ont obtenu un badge pour leur faciliter l'accès à leur domicile.

Plan de jalonnement - .

Privilégier les transports en commun ou le vélo

Un plan de jalonnement (avec des panneaux en amont du Havre) orientera les automobilistes qui ne souhaitent pas se rendre au stade vers des itinéraires de déviation. Pour faciliter l'accès au stade, un système de navettes gratuites sera mis en place au départ du Havre, de Montivilliers et de Gonfreville-l'Orcher. Il y aura aussi un parking relais de 300 places au 170 boulevard Jules-Durand (site Eurasia) et des navettes partiront également de ce parking. Enfin, un dépose-taxi est prévu sur le parking du stade Deschaseaux et 180 places de parking vélos seront installées tout autour du stade Océane. Il est fortement conseillé d'anticiper ses déplacements les jours de match, d'utiliser les transports en commun ou de prévoir des parcours à pieds ou à vélo.

