Prison ferme pour les cinq agresseurs de l'équipe de LCI à Rouen

L'agression avait choqué. Le 12 janvier 2019, deux journalistes de LCI et leur équipe de protection ont été pris à partie lors d'une manifestation de gilets jaunes à Rouen. Cinq prévenus, âgés de 18 à 59 ans, ont été jugés, mercredi 5 juin 2019, par le tribunal correctionnel de Rouen dans cette affaire. Ils ont été condamnés à six mois de prison ferme. Ils devront également verser solidairement 3 000 euros à l'une des parties civiles, agent de sécurité, pour préjudice moral. Tous ont été condamnés pour les violences sur cet agent mais ils ont été relaxés d'autres faits de violences, faute de charges suffisantes, sur les trois autres victimes.

"Un lynchage sur la voie publique"

Dans ses réquisitions, Cécile-Charlotte Lepage, substitut du procureur, avait requis de 12 à 15 mois de prison ferme. "Les faits sont graves, lâches et gratuits. Les prévenus ne mesurent pas ce que cela veut dire de s'attaquer à des journalistes", a expliqué la magistrate évoquant "un lynchage sur la voie publique".

Plusieurs vidéos montrant l'agression ont été diffusées à l'audience. Les prévenus sont domiciliés en Seine-Maritime, dans l'Eure et dans l'Orne. À l'audience, ils ont exprimé des regrets et présenté des excuses à l'un des agents de sécurité, seule partie civile présente, qui s'était vu reconnaître une incapacité totale de travail d'une durée de 20 jours. Selon Marielle Tyranowicz, son avocate, "son client a eu une fracture du nez et un enfoncement de la pommette".

"C'est un dossier qui se dégonfle un peu lorsque l'on rentre dans la matérialité des faits", a estimé Chloé Chalot, avocate d'un des accusés. "Aucun élément ne vient démontrer que mon client a porté des coups aux deux journalistes et à l'autre agent de sécurité", a aussi considéré Me Alison Jacques, autre avocate des accusés. "On n'a pas retrouvé ceux qui ont porté le plus de coups, les cinq qui sont là vont prendre pour les autres", a-t-elle encore regretté.

"Quand on s'attaque aux journalistes, on s'attaque à la liberté d'expression", a affirmé de son côté Marc Absire, avocat des deux journalistes qui se sont constitués partie civile.

A LIRE AUSSI.

Maroc: peines confirmées en appel pour les militants du Hirak

Le procès des agresseurs d'une équipe de LCI à Rouen renvoyé

Bagarre généralisée en Seine-Maritime : les victimes lynchées

Abdeslam jugé à Bruxelles, premier procès du suspect clé des attentats de Paris

Musée juif de Bruxelles: Nemmouche face à ses juges pour "assassinats terroristes"