Armada : les premiers navires accostent sous la pluie à Rouen

Les quais de Rouen (Seine-Maritime) sont tachetés de couleurs et de plastique. La météo capricieuse oblige les promeneurs de l'Armada à sortir parapluies, chapeaux, bottes de pluie, et sacs plastiques pour protéger les sacs à dos. Beaucoup de courageux ont bravé le mauvais temps pour voir ce beau spectacle.

Le soleil boude l'arrivée des premiers bateaux

À 13h30, le Kruzenstern a été le premier à s'installer le long des quais. Ce quatre-mâts russe est le deuxième plus grand voilier traditionnel au monde encore en activité. Deux heures après, c'est un autre navire russe qui est venu s'arrimer à la terre rouennaise. La manœuvre du gigantesque Mir, tracté par deux bateaux à moteurs, a impressionné les visiteurs qui étaient nombreux pour l'accueillir. Tout aussi impressionnant dans un autre style, le bâtiment militaire marocain Tarik Ben Ziyad est lui aussi bien en place, tout au bout du quai en aval du pont Flaubert.

Le MIR arrive à Rouen et prend place près du Kruzenshtern pour l'@ArmadaRouen. pic.twitter.com/y39OSQeTVS — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) 5 juin 2019

Les matelots et capitaines présents sur les ponts ont échangé des sourires et des salutations avec les enfants, qui ont vécu avec magie l'arrivée des bateaux. À la veille du lancement de l'Armada, même si le temps n'est pas au rendez-vous, l'ambiance est belle. Différentes langues du monde se confondent et l'on entend rire les passants. Les restaurateurs, eux, s'affairent pour que tout soit fin prêt pour le jour J.

A LIRE AUSSI.

Armada 2019 : demandez le programme !

La ville de Rouen se prépare à accueillir l'Armada et ses navires du monde