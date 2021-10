Art. Couchaux, le peintre de la vie paysanne, s'expose au musée de Vernon

Organisée sous le commissariat scientifique de François Lespinasse, spécialiste de l'École de Rouen (Seine-Maritime), et de Jeanne-Marie David, responsable du musée de Vernon (Eure), cette exposition, visible jusqu'au 16 juin 2019, rassemble un nombre important de toiles de Marcel Couchaux, à l'occasion du 80e anniversaire de sa mort.

Un peintre du terroir

Marcel Couchaux, natif de Rouen, s'installe en 1901 à Sommery, un village du pays de Bray. Formé à Rouen, aux côtés du peintre impressionniste Joseph Delattre, dans son école de plein air, Marcel Couchaux trouve en Normandie ses sujets de prédilection : portraits de vieux loups de mer au visage buriné par les embruns et le soleil, petite fille aux joues couperosées concentrée à son ouvrage au crochet ou petite vieille affairée à des travaux de couture près du foyer.

Il peint, sans concession, des portraits pourtant plein de tendresse des habitants des campagnes, qui sont saisis sur le vif dans leurs activités laborieuses quotidiennes. Sa gamme de couleur, souvent réduite et terreuse, donne un caractère d'autant plus rustique à ses toiles.

Un corpus exceptionnel

Marcel Couchaux n'a pas été un peintre très productif. On lui attribue entre 800 et 900 toiles, inspirées uniquement par l'environnement naturel ou des portraits de paysans. Le musée de Vernon ne possède qu'une seule toile du maître habituellement exposée au sein de ses collections animalière : les dindons. Une œuvre vibrante et pleine de couleurs, dans laquelle le maître fait preuve d'une grande virtuosité et dont le cadrage serré évoque les estampes japonaises.

L'exposition actuelle permet de rassembler 43 œuvres, grâce à des prêts de collections particulières mais aussi du musée de Dieppe, du musée Boudin de Honfleur mais aussi de la collection François Depeaux, conservée au musée des Beaux-arts de Rouen. Ces nombreuses toiles permettent de se plonger dans l'univers singulier du peintre.

Jusqu'au 16 juin 2019 au musée de Vernon. entrée : 0 à 4,5€. Tél. 02 32 21 28 09