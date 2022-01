Malherbe peut dire merci à Benjamin Nivet

Thibault Deslandes - Journaliste radio

33 matchs, 7 buts et 2 passes décisives, le n°10 bas-normand a rempli son contrat en terminant la saison avec le titre honorifique de meilleur buteur du club. Plus utilisé que jamais comme joker par Franck Dumas, le milieu de terrain a tenté d'apporter, parfois avec brio, son expérience au groupe grâce à sa technique encore intacte et son sens tactique. Mais à 35 ans, c'est le physique qui a probablement empêché Benjamin Nivet d'en faire plus. Après cinq saisons passées au club, il devrait voguer vers d'autres cieux. Bon vent et Merci ...



Maxence Gorréguès - Journaliste hebdo et radio

Je me demande encore pourquoi il n'a pas joué plus. J'étais persuadé que son expérience et sa vision du jeu quasi unique par rapport au reste du groupe, allaient permettre à Malherbe de faire la différence pour arracher le maintien. Un joueur de club toujours motivé et dont le profil va certainement beaucoup manquer à Malherbe la saison prochaine. Avoir un joueur qui finit meilleur buteur de son équipe alors qu'il n'a été titulaire qu'à 13 reprises et souvent placé assez bas dans le système de jeu... ça en dit long.



Sylvain Letouzé - Consultant

Benjamin Nivet, le joueur de classe par excellence. Depuis son arrivée, sa qualité technique et sa vision du jeu ont incontestablement été son atout maître. Seulement voilà, cette saison 2011-2012 fut celle de la "composition" pour lui. Alors bien sûr, pas question de penser qu'il avait les jambes pour faire 38 matchs pleins cette saison, mais Dumas lui a surtout signifié une nette baisse de confiance en ne l'alignant que 13 fois d'entrée de jeu. De fait, sa performance de sept buts inscrits (meilleur buteur du club !) et de deux passes décisives en si peu de temps est à relever. En fin de contrat au 30 juin, il n'y a aucune chance de voir à nouveau le numéro 10 du SMC sur ses épaules. Un retour à Troyes est évoqué, mais nulle doute que beaucoup de pistes vont s'ouvrir à ce joueur qui en cinq années, aura réellement marqué le jeu normand.



Statistiques

33 matchs dont 13 comme titulaire

7 buts marqués

2 passes décisives

2 cartons jaunes

2 cartons rouges

10e saison en Ligue 1

5e saison sous le maillot malherbiste

