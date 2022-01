Législatives 2012 : Marie-Pierre Hulbert, candidate du NPA dans la 1ere circonscription du Calvados

Agée de 52 ans, elle est candidate dans la 1ere circonscription du Calvados, et représentera le Nouveau parti anti-capitaliste. Marie-Pierre Hulbert est par ailleurs professeur de yoga. "L'idée est de démonter tout système qui maintient les requins en place comme les professionnels de la finance qui détruisent la société.", a-t-elle affirmé.



Le premier tour des élections législatives est fixé au dimanche 10 juin prochain. La première circonscription du Calvados est l'une des six circonscriptions du département et comprend les cantons suivants : Canton de Caen-1, Canton de Caen-2, Canton de Caen-3, Canton de Caen-8, Canton de Caen-9 et Canton de Tilly-sur-Seulles. Le député Philippe Duron (PS) en est le candidat sortant.