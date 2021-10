Le-Havre. L'amazone : la course havraise au féminin

11 000 participantes pour la 11e édition de L'amazone, le 2 juin 2019 au Havre (Seine-Maritime). C'est l'objectif des organisateurs. Cette course-marche est devenue un événement attendu dans la cité Océane. Le parcours est long de six kilomètres, à faire en famille, entre amies ou entre collègues. Depuis sa création, L'amazone a permis de collecter plus de 313 000 euros. Cette somme a été reversée à la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime et sept autres associations locales.

Clémence Castel, marraine 2019

Clémence Castel est connue pour sa participation dans l'émission Koh-Lanta. Elle est la seule aventurière à avoir remporté à deux reprises le jeu. Elle a obtenu sa première victoire à tout juste 20 ans et la seconde treize ans plus tard. Clémence Castel viendra personnaliser la 11e édition de L'amazone en tant que marraine. Elle raconte son parcours dans un livre qu'elle dédicacera sur le village d'arrivée.

La Petite foulée

Les enfants ne sont pas oubliés. La Petite foulée (pour les 5 à 12 ans) devrait accueillir environ 350 enfants. Selon l'âge, ils vont parcourir entre 300 et 900 mètres juste avant L'amazone, sur le quai des Antilles.

L'amazone, dimanche 2 juin 2019 dans la matinée depuis les Docks Vauban, Le Havre, inscriptions possibles jusqu'au 1er juin directement aux Docks Vauban, 13 euros pour L'amazone et 5 euros pour La Petite foulée.