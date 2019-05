Chiffres et records 

Trois. Les États-Unis sont la nation la plus titrée dans l'histoire du football féminin avec trois sacres, en 1991 en Chine, en 1999 à domicile et en 2015 lors de la dernière édition au Canada.

Seule l'Allemagne peut rejoindre les Américaines en cas de succès en France, en 2019.



Sept. Sept pays ont participé à l'intégralité des sept phases finales de Coupe du monde féminine organisées depuis 1991 : les États-Unis, l'Allemagne, la Norvège, le Japon, la Suède, le Brésil et le Nigeria. La France elle, compte trois apparitions (2003, 2011, 2015).



Quinze. La Brésilienne Marta, non contente d'avoir été élue six fois meilleure joueuse du monde, est aussi la détentrice du plus grand nombre de buts inscrits en Coupe du monde avec 15 réalisations. L'Américaine Michelle Akers est, quant à elle, détentrice du plus grand nombre de buts sur une édition : dix en 1991.



Seize et trente-neuf. Ifeanyi Chiejine (Nigéria) est la plus jeune joueuse à avoir joué une Coupe du monde en 1999, à 16 ans et un mois. À l'inverse, Meg (Brésil) est la joueuse la plus âgée de l'histoire du mondial féminin, elle avait 39 ans et cinq mois quand elle a joué la Coupe du monde en 1991.



Cent quarante-six. La dernière édition en 2015 au Canada a été la plus prolifique. Au total, 146 buts ont été inscrits tout au long de la compétition soit 2,81 buts par match en moyenne.

