"Femmes et élues de la Manche" dénonce un manque de femme dans la vie politique manchoise

L’association « Femmes et élues de la Manche » monte au créneau à la veille des élections législatives. Elle dénonce un manque de parité pour cette élection notamment. Sur 39 candidatures dans la Manche, 17 femmes sont candidates titulaires.

L’association a envoyé un questionnaire aux 39 candidats, 12 seulement ont pris le soin de répondre à des questions sur les modes de scrutin, le cumul des mandats, le statut de l’élu-e et la parité.

L'association « Femmes et élues de la Manche », regrette un défaut de la place faites aux femmes dans

la vie politique. Affirmant haut et fort que les hommes cumulent des pouvoirs « qu’ils confisquent aux femmes" et assure qu'elle restera attentive aux engagements de campagne de François Hollande en faveur des femmes.

