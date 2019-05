Football : un match Colombie-Normandie pour la paix à Bayeux

Tendance Ouest a écrit :

Fuite de gaz à Saint-Etienne-du-Rouvray : 35 personnes évacuées

Les pompiers sont intervenus à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) vers 9 heures mardi 28 mai 2019 pour une fuite de gaz avenue de Saint-Exupéry. Elle a été provoquée par le passage d'une tractopelle sur une canalisation lors de travaux. Les pompiers ont mis en place un périmètre de sécurité et évacué cinq logements et une entreprise. Trente-cinq personnes au total ont été priées de quitter la zone le temps de l'intervention de GRDF et des secours. Cette intervention a duré environ une heure.

14h06