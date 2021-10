Caen. La Cité/Théâtre propose D-Day ++ à l'église Saint-Nicolas

La Cité/Théâtre et la compagnie L'Accord Sensible proposent la pièce D-Day ++, mise en scène par François Lanel en collaboration avec Elsa Delmas, à l'église Saint-Nicolas de Caen (Calvados) du 5 au 7 juin 2019.

Une atmosphère mystique

Le monument du XIe siècle et le cimetière dormant qui le bordent ont inspiré les auteurs, en témoigne la présentation du spectacle : "L'atmosphère qui se dégage de ce cimetière laisse penser que certains de nos ancêtres pourraient revenir. Et c'est le cas. Viennent de temps en temps se réfugier dans l'église des hommes et des femmes, morts durant la guerre. Ils sont dépaysés et inadaptés au monde d'aujourd'hui. Ce sont des innocents, des poètes, des esprits errants…". Un hommage aux témoins historiques du débarquement de 1944, à travers une réflexion sensible, drôle et poétique.

Pratique. Les 5, 6 et 7 juin à 20 h 30 en l'église Saint-Nicolas. 5 euros. Renseignements et réservations : 02 31 93 30 40 ou contact.lacite@gmail.com

A LIRE AUSSI.

D-Day festival Normandy : 160 manifestations pour fêter le débarquement en Normandie

75e anniversaire du Débarquement : le programme officiel enfin dévoilé

D-Day : Carentan s'apprête à accueillir plusieurs centaines de militaires US