A Caen, de quelle Presqu’île rêvez-vous ?

Ce samedi 2 juin, leurs visions de la future Presqu’île sont dévoilées au public avec le coup d’envoi d’une exposition durant deux mois au Pavillon de Normandie (page 18).

Sélection à l’automne

Autour de la salle de musiques actuelle Le Cargö, de l’ESAM et de la future grande bibliothèque régionale (en forme de croix sur les visuels), le quartier à naître devra répondre à quatre axes forts : l’identité maritime, l’art de vivre en ville, les continuités avec les autres quartiers et le souhait d’une ville souple et innovante.

Après concertation avec les Caennais, le lauréat sera désigné cet automne entre les trois équipes d’architectes. A ne pas manquer d’ici là, trois conférences autour des projets en compétition : jeudi 7 juin pour celui de MVRDV, lundi 11 pour celui de l’AUC et mardi 12 pour celui de l’équipe de François Leclercq. De 18h30 à 20h à l’ESAM, 17 cours Cafarelli, salle-auditorium (entrée libre).