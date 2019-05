Colombelles : un gala de muay thaï de haut niveau

Samedi 8 juin 2019, à partir de 18 heures, le Fimeu Fight Contest fêtera sa deuxième bougie au gymnase Michel Hidalgo de Colombelles (Calvados). L'association "Team Fineu" organise un gala de muay thaï (boxe thaïlandaise) de haut niveau. Au total, ce sont neuf combats qui auront lieu avec pas moins de 18 boxeurs.

Des boxeurs thaïlandais

Parmi eux, deux combattants viennent de Thaïlande et ont boxé dans les plus grands stadiums comme Raja ou Lumpinee. L'an passé, lors de la première édition, l'événement avait réuni pas moins de 800 spectateurs pour un spectacle unique. Des billets en prévente sont encore disponibles les mardi et jeudi de 17h45 à 21h15 au club Team Fimeu Colombelles.

• Lire aussi. Un combat à la maison pour le boxeur saint-lois Maxime Beaussire

• Lire aussi. Boxe : Thomas Barbier (Argentan) remporte la coupe de la Ligue

• Lire aussi. Rouen : une nouvelle formation pour les futurs éducateurs sportifs





Gymnase Hidalgo, 8 rue du stade, Colombelles. Tel : 06 60 40 73 98. Tarifs : -12 ans : 5€, gradins : 12€, ring : 17€.