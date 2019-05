Un combat à la maison pour le boxeur saint-lois Maxime Beaussire

Le boxeur saint lois, Maxime Beaussire, 27 ans, sur le ring chez lui, le 22 juin 2019 au Pôle Hippique de Saint-Lô (Manche), il affrontera pour son 32ème combat pro, avec 28 victoires à la clé, le Biélorusse Dzmitry Atrokhau, 16 victoires contre 5 défaites, pour un combat sans titre.

Maxime Beaussire, n'avait plus foulé un ring dans sa ville natale depuis … 2014. "Cela faisait longtemps que je souhaitais boxer ici. Je suis né à Saint-Lô, c'est aussi dans cette ville que j'ai commencé le Noble Art sous les ordres de Rémi Danican et Jean Métay. Il faut aussi savoir qu'avant d'enfiler les gants, j'ai fait de l'équitation dans ma jeunesse. J'ai d'ailleurs effectué des concours au sein du Pôle Hippique de Saint-Lô. Pouvoir y boxer me tient fortement à cœur". La dernière fois que le " Conquérant " était venu boxer dans la région, remonte à décembre 2018 à Deauville.

Boxe... et musique

5 combats professionnels et autant de combats amateurs seront proposés pour un show unique avec un set électro avec Fred Kantis un DJ manchois et la chanteuse saint-loise Ragaa.

La billetterie est ouverte dans les points de vente habituels au tarif unique de 15 euros, placement libre.