Rouen : une nouvelle formation pour les futurs éducateurs sportifs

L'idée est partie d'un constat simple. "Aujourd'hui, on manque d'éducateurs spécialisés dans le football. Surtout avec la disparition de nombreux emplois aidés", déplore Dany Pain, responsable de l'organisme de formation de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime). Pour tenter de remédier à cette situation, le club lancera à la prochaine rentrée sa propre formation pour obtenir un Brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sport (BP Jeps) option football.

Une formation d'un an en alternance

Pour cette première promotion, 25 jeunes seront retenus. "Ils seront en alternance, une semaine au stade Lozai pour les cours et une semaine en application dans les clubs, pendant toute l'année.", présente Clément Lefebvre, qui assurera l'enseignement de modules sur la communication. Si les candidats doivent être âgés de 16 à 28 ans, la pratique du football n'est pas obligatoire pour autant. "On cherche surtout des gens qui sont passionnés de sport de manière générale, sérieux, qui ont une capacité à s'adapter et des gens qui ont une vraie envie d'apprendre continuellement.", poursuit Pierre-Yves Delahaye, le formateur référent.

Si ces futurs éducateurs ne sont pas destinés à rester au club par la suite, pour QRM, c'est un pas de plus vers la professionnalisation de son organisation. Après 20 ans passés au Stade Malherbe de Caen, Dany Pain a une bonne idée de la marche à suivre. "Il faut travailler sur les fondations, pour travailler et progresser ensemble", assure-t-il en mentionnant notamment le projet de centre de formation commun sur lequel travaillent les clubs de l'agglomération. En plus de cet outil, de meilleurs éducateurs permettraient aussi de conserver les bons jeunes joueurs à Rouen.

Deux portes-ouvertes sont prévues: l'après-midi du mercredi 12 juin 2019 et toute la journée du mercredi 10 juillet 2019, au stade Lozai.