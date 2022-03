Caen. Handball. Colombelles prêt pour son choc face à Bergerac

Attention, choc au programme ! Le Club Laïque Colombelles Handball (Calvados) retrouvera le championnat par la réception de son co-leader invaincu, Bergerac. Dimanche 16 octobre 2016 (16h), les Jaunes et Noires tenteront de confirmer leur bonne dynamique face à une formation vainqueur sans trop trembler de Nantes, Conflans et Bègles, et emmenée par une cohorte de joueuses étrangères. Huit licences étrangères s'affichaient sur la dernière feuille de match, preuve s'il en faut des ambitions nourries par les Périgourdines.

Belle victoire en Coupe

Plus discret, le CLCH n'en demeure pas moins un adversaire à prendre au sérieux. Sans ses deux points de pénalité administrative, il serait troisième du classement. En outre, les Calvadosiennes viennent d'éliminer Octeville-sur-Mer, autre co-leader de N1, au troisième tour de la Coupe de France (31-26). Ce sera déjà un choc au sommet dont le gymnase Hidalgo se fera le théâtre pour la quatrième journée de championnat.

