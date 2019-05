Pologne: les conservateurs au pouvoir remportent le scrutin européen

Le parti Droit et Justice (PiS) a bénéficié du soutien de 42,2% des électeurs ce qui lui vaudra 24 sièges au Parlement européen, devant la Coalition européenne (39,1% et 22 sièges). Le parti progressiste Printemps arrive troisième (6,6% et 3 sièges), suivi par la Confédération d'extrême droite Korwin Braun Liroy Nationalistes (6,1% et également 3 sièges).

