Theuville-aux-Maillots. Seine-Maritime : deux blessés grave dans un accident de la route

Un accident entre deux voitures a fait deux blessés graves, samedi 25 mai 2019 vers 2h30 du matin à Theuville-aux-Maillots près de Fécamp (Seine-Maritime). Les victimes, deux hommes de 22 et 24 ans, ont été conduites vers l'hôpital Monod de Montivilliers. Deux autres personnes ont été plus légèrement touchées et évacuées vers l'hôpital de Fécamp.