Football (Ligue 1) : Le pire scénario pour Caen, relégué en Ligue 2 ! 

Le match.

Extrêmement vivante en début de match avec un stade d'Ornano prêt à pousser ses " Rouge et bleu " vers le succès, les tribunes sentent rapidement que rien ne sera concédé par Bordeaux. Bien en place, le onze visiteur est hermétique et les Malherbistes ne parviennent pas à trouver d'espace digne de ce nom. C'est finalement Moussaki qui ouvre les hostilité en conclusion d'un superbe mouvement entre Imorou, Guilbert et Tchokounté (18e) mais la réponse Bordelaise est terrible puisque sur un centre de Palencia, c'est Sankharé qui rend tout d'Ornano muet en ouvrant le score (19e). Le coup est rude et le break est même tout proche quand Samba doit sortir de manière décisive devant Plasil (25e). Deminguet sonne la révolte d'un tir au raz de la transversale (28e) et Crivelli profite d'une absence de Pablo pour aller défier Poussin, sans réussite (37e). A la pause, Caen est encore en Ligue 1 mais seulement au titre de barragiste et l'entrée en seconde période n'est pas faite pour améliorer la position normande. En quelques minutes d'entrée de seconde période, Amiens tue tout suspense et Dijon égalise ! Voilà Caen à un tout petit but de descendre directement en Ligue 2. Et le couperet tombe à 22h25, Dijon passe devant Caen en prenant les devants face à Toulouse. Le scénario tant redouté prend forme et même si Crivelli (67e) et Fajr se trouvent en bonne position, Caen est loin du compte. Marquer un but ou descendre, la donne est plus claire que jamais. Mais rien n'arrive sur le but de Poussin et M. Turpin après cinq minutes de temps additionnel, met fin à la partie, à la saison et surtout, à cinq années de présence de Caen en Ligue 1. Rideau.

Le but.

19e : Combinaison Plasil-Pablo et centre de Pablo pour Sankharé qui seul au second poteau bat Samba d'une tête décroisée.

Caen : 0- Bordeaux : 1

La fiche.

Mi-temps : 0-1 , Arbitre : M. Turpin, spectateurs : 1933

Avertissements : Caen : Ninga (78e) , Bordeaux : Otavio (77e)

CAEN : Samba, Guilbert, Gradit, Djiku, Imorou (Armougom 76e), Deminguet, Fajr (cap), Moussaki (Khaoui 55e), Ninga, Crivelli, Tchokounté (Beauvue 65e), entr : Fabien Mercadal

BORDEAUX : Poussin, Palencia, Koundé, Jovanovic, Sabaly, Pablo (Lewczuk 44e), Otavio, Sankharé, Plasil (cap), Briand, Kamano (Basic 80e), entr : Paulo Carvalho

But : Bordeaux : Sankharé (19e)