Les arts martiaux célébrés à Hérouville

Environ 700 spectateurs se sont succédés autour des compétitions de judo, ju-jitsu, karaté, viet vo dao (art martial vietnamien) et Kourach (lutte traditionnelle proche du judo). "Nous sommes doublement satisfaits car les délégations ont été très contentes et les visiteurs nombreux, souligne l'organisateur Jean-Roger Bouteiller, président du Judo Club Hérouville. L'UFOLEP, ce n'est pas le même état d'esprit que la Fédération car on ne parle jamais d'argent."

Parmi les régionaux, Cédric Terbèche (AG Caen) s'est le mieux distingué en obtenant l'or chez les jeunes dans la catégorie des moins de 90 kg.