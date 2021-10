Caen. Basket : l'entraîneur Fabrice Courcier prolonge pour trois ans au CBC

Les dirigeants du Caen Basket Calvados ont annoncé, ce lundi 20 mai 2019, la prolongation de contrat pour trois ans de Fabrice Courcier, au poste d'entraîneur de l'équipe première.

Arrivé en janvier 2019, le technicien originaire de Lille a accepté la proposition des dirigeants caennais, dans l'optique de monter un projet ambitieux. Certain d'être relégué en Nationale 1 depuis la défaite sur le parquet d'Orléans samedi 18 mai, Fabrice Courcier a déjà les yeux rivés sur l'avenir.

Retrouver la Pro B rapidement

"Je suis motivé par le projet de viser à retrouver la Pro B et d'y installer le club de façon stable. Il y a beaucoup de compétences ici. Le club mérite amplement sa place en Pro B. Et mon objectif ce sera celui-ci, avec toute mon énergie et mon dynamisme. Je suis à 100% pour Caen" explique-t-il via un communiqué."

"La proposition d'un contrat de 3 ans, c'est une vraie marque de confiance. Ça me touche. Et c'est justement la possibilité de participer à un projet basket qui installera Caen solidement en Pro B, qui me motive" Il ajoute :"Il n'y a pas beaucoup de projets comme celui-là en France."

Reste à savoir quelle équipe il alignera pour l'exercice 2019-2020…

