Cyclisme : Alexis Gougeard est prêt à repartir de l'avant

En fin de contrat la saison dernière avec AG2R-La Mondiale, l'équipe qui l'a lancé en professionnel, Alexis Gougeard a fait le choix de la continuité en prolongeant l'aventure. À bientôt 26 ans (il les prendra le mardi 5 mars 2019), le coureur originaire de Grémonville (Seine-Maritime) a laissé dernière lui cet épisode pour se concentrer sur des objectifs assez ambitieux.

Après l'hiver et les premières courses, quelle est la forme du moment ?

Comme je m'y attendais ! C'est pas encore la grande forme, mais elle arrive doucement. Je fais en sorte qu'elle arrive pour les grands rendez-vous. J'arrive à bien travailler, il fait beau à la maison donc c'est agréable comme je suis dans le coin en ce moment.

Pourtant l'intersaison a été agitée…

Cet hiver c'était réglé, mais c'est vrai que la prolongation de contrat a été signée tard dans la saison. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, comme quoi j'avais déjà signé dans d'autres équipes alors qu'on n'avait même pas discuté… C'est un peu dur à gérer, c'était la première fois que ça m'arrivait mais au final ça s'est bien fait. C'est une expérience et je saurais comment la gérer la prochaine fois.

Dans votre esprit, vous souhaitiez prolonger chez AG2R-La Mondiale ?

C'est une belle équipe donc c'était intéressant de rester. Je m'y sens bien pour le moment donc je ne vois pas pourquoi changer.

Vous rempilez pour combien de temps ?

Pour seulement une saison. Mais cette année m'a beaucoup appris, donc je vais savoir gérer et je sais ce que j'ai à faire !

Pour revenir à cette saison, quels sont vos principaux objectifs ?

Je voudrais être au départ de Paris-Nice, puis il y aura des courses comme le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix qui s'enchainent derrière. On a un gros leader sur ces classiques, mais Paris-Roubaix c'est la course que je préfère. C'est aléatoire, donc je pourrais peut-être jouer ma carte mais je veux prendre du plaisir individuellement et avec l'équipe.

Le chrono des championnats de France, ça reste toujours aussi important ?

Ça le sera toujours, c'est l'une des disciplines que je préfère ! C'est là que je me suis dévoilé chez les plus jeunes. J'en fais moins une priorité, mais j'ai envie d'être présent. Là-bas, je connais un peu les routes. Je pense que ça peut me convenir, même si je n'ai pas encore vu le profil. Il faut rouler et pas trop réfléchir.

Ensuite, plutôt Tour de France ou Vuelta ?

Moi, je suis Tour de France ! En fait il ne faut pas y goûter, moi je suis accro ! C'était vraiment génial la première fois que je l'ai fait (en 2016, NDLR). J'ai envie d'y retourner donc je vais tout faire pour être au départ et être retenu dans les huit coureurs au départ. Je suis assez collectif, je sais me sacrifier pour un leader, mais si je me retrouve dans une échappée on peut jouer une victoire d'étape donc j'ai plusieurs cartes en mains.

Quand connaitrez-vous la sélection finale ?

Il y a une présélection de faite. Je suis dedans. Après c'est vraiment fait au dernier moment, parce qu'ils veulent que les coureurs soient prêts, aient la rage. Moi je ne trouve pas ça forcément judicieux, mais chacun voit comme il veut. Il faut être patient et ne pas s'enflammer.