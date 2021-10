Bolbec. Les arts du cirque ce week-end à Bolbec

L'association bolbécaise des arts du cirque Les Zouaves organise, les 17, 18 et 19 mai 2019, la 3e édition de Cir'Convivial. Trois jours d'animations autour des arts de la scène, à l'espace Éric Tabarly. Il s'agit de l'unique rendez-vous du genre en Normandie. Toutes les associations des arts du cirque sont invitées à y participer. Le grand public est également le bienvenu. Au programme : spectacle, concert, jeux et surtout des ateliers. Ces derniers permettent de s'initier au chant, à la danse, au théâtre et aux arts du cirque.

Écoutez Bruno Marteau, le président des Zouaves :

Programme

Vendredi 17 mai

17 heures : ouverture du site

19 heures : apéro de bienvenue

20 heures : restauration avec l'association Nicolas un grand frère comme les autres

20 heures à 22 heures : concert Les agités du bocal

Samedi 18 mai

9 heures 30 : ouverture de l'accueil

10 heures à 16 heures : ateliers

12 heures à 14 heures 30 – 18 heures 20 à 20 heures 30 : restauration avec l'association Nicolas un grand frère comme les autres

16 heures 30 : défilé dans les rues de Bolbec (rue piétonne et place Desgenetais)

20 heures 30 : spectacle

23 heures : espace feu ouvert aux initiés

23 heures 30 : renegade (défis)

Dimanche 19 mai

9 heures 30 : ouverture de l'accueil

10 heures à 15 heures : ateliers

12 heures : repas

15 heures : jeux de cirque et théâtre forum

Cir'Convivial (17, 18 et 19 mai 2019), Espace Éric Tabarly à Bolbec, moins de 2 ans : gratuit, moins de 16 ans : 3 euros le vendredi, 7 euros le samedi ou le dimanche, 5 euros pour le spectacle du samedi soir et 15 euros le week-end, plus de 16 ans : 5 euros le vendredi, 10 euros le samedi ou le dimanche, 5 euros le spectacle du samedi soir et 20 euros le week-end.

