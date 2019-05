Alençon : 6 évêques à la maison d'accueil des pèlerins

Jusqu'à présent, les pèlerins venaient à Lisieux (Calvados) pour y visiter le Carmel et la basilique dédiés à Sainte Thérèse. Ils y dormaient. Éventuellement, ils faisaient un rapide crochet par Alençon (Orne), où la Sainte est née. Ceux qui y viennent sur ses traces, visiter la maison où elle a vécu chez ses parents, Louis et Zélie Martin (canonisés en 2015 pour leur exemplarité familiale), pourront désormais séjourner au sanctuaire d'Alençon, où une maison d'accueil de 67 couchages vient d'ouvrir.

Hébergement près de la basilique

Cette maison d'accueil des pèlerins de 1250m2, à Alençon, est située à 2 pas de la basilique, en plein centre-ville. C'est la très vétuste Maison des associations d'Alençon qui a retrouvé une nouvelle jeunesse : 1000m3 de gravats ont été déblayés, seuls les murs extérieurs ont été conservés. Durant 18 mois de travaux et pour 3 millions d'euros, tout le reste du bâtiment de 4 niveaux a été refait à neuf. Écoutez Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées :

Plus de 1000 heures de travail ont été nécessaire à la réfection des peintures de la chapelle. - Eric Mas

Cette nouvelle maison d'accueil des pèlerins propose une salle de restauration, une salle de conférences, un paisible jardin, une chapelle et 67 couchages répartis dans 22 chambres, chacune avec sa salle de bains.

L'une des chambres de la maison d'accueil des pèlerins à Alençon. - Eric Mas

Les premiers pèlerins y ont dormi aussitôt après le week-end de Pâques 2019. Cependant, les finitions sont encore en cours. Un millier de nuitées y sont déjà réservées, et chaque pèlerin paie l'offrande qu'il peut :

La salle de réfectoire. - Eric Mas

5000 nuitées par an sont nécessaires à l'équilibre financier de cette Maison d'accueil des pèlerins, qui sera baptisée et inaugurée les 6 et 7 juillet 2019, en présence de la chanteuse québécoise Natacha Saint Pier, avec des chansons acoustiques de son album Thérèse de Lisieux.

Entre basilique et maison d'accueil des pèlerins, les évêques (de g à dr): Mgr Habert (Séez), Mgr Le Boulch (Coutances), Mgr Lebrun (Rouen), Mgr Nourrichard (Evreux), Mgr Boulanger (Bayeux/Lisieux), en compagnie de Mgr Louis (Chalons-en-champagne/ex - Eric Mas

Des "formules" sont en cours d'élaboration pour accueillir, par exemple, des familles qui viendraient à Alençon fêter un anniversaire de mariage.

Les 6 évêques de Normandie se retrouvent 3 fois par an pour une meilleure connaissance réciproque et pour échanger sur les problématiques communes à leurs diocèses. Mardi 14 et mercredi 15 mai 2019, c'était à Alençon. Les thèmes de la formation théologique, notamment des laïcs, avec la fusion des centres de Caen et de Rouen, ont été abordés. Il y a également eu réflexion sur l'accueil des jeunes hommes et femmes qui s'interroge sur leur consécration religieuse, sur la diversité des 400 prêtres dans les diocèses normands (âge, pays d'origine…), ou encore sur la valorisation des 42.0000 églises que compte la France (culte, patrimoine, dégradations…).

