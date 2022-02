Un pavillon a été ravagé par les flammes à Colombelles dans le Calvados hier, lundi 16 novembre peu avant minuit. Ce serait un chauffage d'appoint défaillant qui serait à l'origine de l'incendie. Dans le pavillon vivait un couple et leur fils de deux ans. Le mari et l'enfant sont sortis indemnes. La femme, elle, a sauté d'une chambre au premier étage. Brûlée aux mains et au dos, la jeune femme a été transportée au CHU.



