Le concile Vatican II, ou le souffle de l'Esprit

Pour bon nombre de chrétiens, le concile Vatican II (1962-1965) a représenté un souffle extraordinaire, invitant à l’audace et à l’espérance : importance de l’Écriture, de sa lecture et de sa méditation, collaboration entre prêtres et laïcs, restauration du diaconat permanent, œcuménisme et dialogue interreligieux, ouverture au monde… Que s’est-il passé alors ? Cinquante ans après, qu’en reste-t-il ?