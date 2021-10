Cahan. Un motard gravement blessé à la frontière Orne/Calvados

Un grave accident de la route est survenu mardi 14 mai 2019, vers 20 heures, à Cahan (Orne), à la frontière calvadosienne. Une moto et une voiture sont impliquées. Le pilote du deux-roues, un homme âgé de 22 ans, a été transporté en urgence absolue au CHU de Caen (Calvados). À bord de la voiture se trouvaient une fillette, âgée de 11 ans, plus légèrement blessée, hospitalisée à Falaise, et un homme de 48 ans, qui est indemne.