Le-Havre. Le Galeon Andalucía au Havre

L'Hermione attire la foule sur les quais de Normandie ces jours-ci mais un autre navire pourrait bien lui voler la vedette : le Galéon Andalucia. Cette réplique des galions du 16e siècle est arrivée dans le port du Havre (Seine-Maritime) dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 mai 2019. Le navire est ouvert au public à partir de mercredi 15 et jusqu'au dimanche 19, entre 10 heures et 20 heures, quai de Guinée dans le bassin de l'Eure. Comptez 5 euros pour les enfants de moins de 10 ans et 10 euros pour les adultes.