Les 20 ans de Caen la Mer

Cet anniversaire s'articule autour d'un colloque sur le campus 1 de l'université. Le programme complet ci-dessous :



1990-2010, 20 ans d'intercommunalité caennaise :

Bilan et perspectives



Mardi 21 décembre 2010

Amphithéâtre Pierre Daure

Université de Caen, Campus 1



Animation de l'après-midi : Nicolas Guillon, journaliste



Inscriptions préalable à : caenlamer@agglo-caen.fr



13h30 : Accueil café



13h45 : Ouverture. Introduction

Accueil : Philippe Duron, Président de Caen la mer

Ouverture : Jean-Marie Girault, Fondateur et Président du District du Grand Caen de 1990 à 2001, Maire de Caen de 1970 à 2001



14h00. 1ère table ronde : Quel bilan ?



Projection d'un Film d'une quinzaine de minutes présentant les principales réalisations de l'agglo.



Réaction et débat avec les élus actuellement membres du Conseil communautaire qui ont participé au premier Conseil du District du Grand Caen en 1990, et le premier Président de la communauté d'agglomération : Luc Duncombe, 1er Président de la Communauté d'agglomération (2002 à 2008), Philippe Duron (Maire de Louvigny en 1990), Jean-Michel Gasnier (Maire de Mondeville en 1990), Claude Leclère (Conseiller municipal de Fleury-sur-Orne en 1990), Bernard Oblin (Maire de Cormelles-le-Royal en 1990), Joël Pizy (Maire d'Authie en 1990).



15h30/17h00. 2ème table ronde : Enjeux et Perspectives



- Thierry Heyvang, Président du Centre des jeunes dirigeants de l'agglomération caennaise

- Fabrice Levigoureux : Président du Conseil d'administration de Synergia, agence de développement de Caen la mer (créée sous forme associative en 1987).

- Jacqueline Saint-Yves : Présidente du Conseil de développement de Caen la mer et Caen-Métropole (créé en 2009).

- Colin Sueur : Président de l'Agence d'Urbanisme de Caen Métropole (créée en 2006), animateur du groupe projet qui a préparé le projet d'agglomération.

- Eric Vève : Président de Viacités, (le Syndicat mixte des Transports en Commun de l'agglomération caennaise a été créé en 1976 par 19 communes de l'agglomération avec le Conseil général du Calvados).



17h : Pause



17h30-18h30 : Echanges avec Daniel Delaveau, Président de l'association des Communautés de France, Maire de Rennes, Président de la Communauté d'agglomération de Rennes Métropole



18h30 : Conclusions (Philippe Duron)





