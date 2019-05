Près du Havre, le championnat de France mini-bolides

Les meilleurs pilotes de voitures radio commandées ont rendez-vous samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) pour disputer la troisième manche du championnat de France mini-bolides. 150 pilotes sont attendues au complexe sportif Maurice Baquet. Les concurrents vont s'affronter dans trois catégories : 4/4, 3/2 et Trucks (une nouveauté).

Un club référence

Le club mini-bolides de Gonfreville-l'Orcher a été créé en 1985. Il fait partie des gros clubs de la région. Il compte une cinquantaine de membres venus de toute la Normandie et dont certains ont déjà été récompensés aux championnats de France. Le club accueille les amateurs dès l'âge de sept ans et depuis peu, il propose des initiations au pilotage de drones tous les vendredis et samedis pour les jeunes de plus de 14 ans.

Pratique. Championnat de France mini-bolides – complexe Maurice Baquet à Gonfreville-l'Orcher – samedi 11 mai 2019 de 8 heures à 18 heures et dimanche 12 mai 2019 de 8 heures à 17 heures (remise des prix) – Entrée gratuite.

