Papillons de Nuit : un dispositif exceptionnel sur Tendance Ouest

Entre ce vendredi 25 mai et dimanche 27 mai, Tendance Ouest se met à l'heure des Papillons de Nuit à Saint-Laurent de Cuves avec des émissions en direct à la radio et toutes les infos et les photos sur le site de Tendance Ouest.com.

Tous les jours, retrouvez des émissions en direct sur les ondes de Tendance Ouest avec les interviews des artistes, le suivi en temps réel du festival, les infos, les impressions, l'ambiance... Bref comme si vous y étiez. Rendez-vous donc aujourd'hui, vendredi à partir de 15h et jusqu'à 19h ainsi que samedi et dimanche de 12h à 19h.

Sur le site de Tendance Ouest.com, sur notre page spécialement dédiée, vous aurez également tous les sons, les interviews, les photos et les infos du festival en temps réel durant tout le week-end non stop. Vous ne raterez rien !