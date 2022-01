Revivez l'émission spéciale Papillons de nuit!

Pendant 3 jours, de nombreux artistes se succèderont sur les scènes de Saint-Laurent de Cuves. De ShakaPonk à Julien Clerc en passant par Skip The Use. Environ 60 000 personnes font chaque année le déplacement, si vous souhaitez connaitre les bons plans, les infos pratiques, vous pouvez réécouter notre émission spéciale ci-dessous en podcast.



Programmation :

Vendredi 25 mai: Zebda , Shaka Ponk, Brigitte, Yuksek, Imany, Orelsan, Ben Howard, Hollie Cook, Boulevard despairs, Skanka



Samedi 26 mai: Hubert-Félix Thiéfaine, Peter Doherty, Catherine Ringer, Charlie Winston, Étienne De Crécy, General Elektriks, Skip The Use, Bernhoft, The Inspector Cluzo & The FB's Horns, Broussaï, Balthazar, The Minutes, Kim Novak



Dimanche 27 mai: Julien Clerc, Nolwenn Leroy, Thomas Dutronc, Goran Bregovic, C2C, Archimède, HK & Les Saltimbanks, ASM, Malted Milk, Granville, The Australian Pink Floyd Show