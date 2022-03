Cagny. Sucrerie Cagny : mobilisation devant l'ambassade d'Allemagne à Paris

Nouvelle action parisienne pour les salariés de l'usine Saint-Louis Sucre de Cagny (Calvados) et les planteurs de betteraves de la région. Ce matin du mardi 7 mai 2019, ils se sont rassemblés devant l'ambassade d'Allemagne à Paris pour maintenir la pression sur le groupe Südzucker avant des décisions importantes attendues la semaine prochaine.

Alerter les médias nationaux

Une mobilisation réussie pour Loïc Touzé, salarié à Cagny et porte-parole FO du mouvement : "Il y avait beaucoup de médias nationaux : RTL, France Inter, l'AFP... On voit la différence entre une action chez nous et une action à Paris."

Objectif : faire parler des sucreries et garder la pression sur le groupe Südzucker. Pour rappel, le géant allemand du sucre a confirmé le mois dernier sa volonté de supprimer la quasi-totalité des emplois du site de Cagny et Eppeville dans la Somme d'ici 2020.

• Lire aussi. Sucrerie Cagny : préavis de grève pendant la campagne sirop



50 salariés et une centaine de planteurs de betteraves étaient présents pour la seule usine normande, un bus était parti de Cagny le matin pour se rendre sur place. Une mobilisation qui a entraîné l'arrêt de l'usine en pleine campagne sirop.

Feu vert de Bercy pour les betteraviers

Dans le même temps, les responsables de la CGB, puissante confédération des planteurs de betteraves étaient en rendez-vous à Bercy avec le délégué ministériel aux restructurations industrielles, Jean-Pierre Floris. Il a donné l'aval du gouvernement pour la présentation du plan de reprise. Cette présentation aura lieu le mercredi 15 mai prochain à Strasbourg devant les dirigeants de Südzucker.

A LIRE AUSSI.

Sucrerie Cagny : préavis de grève pendant la campagne sirop

Sucreries menacées : 200 personnes au siège de Südzucker en Allemagne

Sucrerie Cagny : "Nous ferons tout pour faire payer Südzucker"

L'usine de sucre de Cagny près de Caen fermera en 2020

Sucrerie de Cagny : le gouvernement s'empare du dossier