Sucrerie Cagny : préavis de grève pendant la campagne sirop

Tendance Ouest a écrit :

Caen : le parking des Tritons en travaux

Sur la prairie de Caen (Calvados), le parking des Tritons s'est dégradé pendant le dernier hiver et est impraticable. Des travaux de restauration sont programmés à partir de ce lundi 13 mai 2019. La couche superficielle sera griffée et mélangée à un apport de cailloux et de terre. À partir de début juin, un semis adapté pour l'enherbement sera lancé. Le terrain retrouvera son état initial à la rentrée de septembre.

Hier