Le 11 mai 2019, le Parc naturel régional du Perche sera en fête

Le Parc naturel régional du Perche sera en fête samedi 11 mai 2019, jusqu'au bout de la nuit. Le thème retenu pour cette fête du Parc, c'est le ciel. On y verra notamment des conférences d'Alain Cirou, Percheron et directeur de la revue Ciel et Espace.