Il refuse de payer 5 000 € à son ex

Le 12 novembre 2017, à Bretteville-sur-Laize, un trentenaire s'énerve suite à un changement imprévu dans l'horaire où il doit ramener sa fille de 9 ans et demi chez sa mère. Ivre et sous l'emprise de stupéfiants, il demande à son ex-femme s'il peut rentrer. À peine la porte franchie, et sous les yeux de sa fille, il assomme la mère de nombreux coups de poing sur le front. La femme, pleine d'ecchymoses, se verra attribuer six jours d'interruption totale de travail. En audience simplifiée, le prévenu écope d'un stage de sensibilisation aux violences conjugales à ses frais et à 5 000 euros de dommages et intérêts à la victime. Cela ne convient pas au prévenu qui conteste et passe en audience correctionnelle publique à Caen le lundi 29 avril.

Sa femme est partie avec son meilleur ami

À la barre, il explique son attitude. Sans antécédent, il a ce jour-là perdu son sang-froid eu égard au fait que son ex-femme, avec qui il était en couple depuis seize ans, soit partie avec son meilleur ami : "je veux bien faire le stage, mais pas payer 5 000 euros de dommages et intérêts, supérieurs à la moyenne", tente-t-il. Le prévenu écope finalement de 300 euros d'amende et paiera à son ex-épouse 1 500 euros de préjudice moral, 160 euros de préjudice matériel et devra en revanche prendre en charge 1 000 euros de frais d'avocat de son ex.

A LIRE AUSSI.

Dix ans de prison pour être parti faire le jihad avec sa fille de 18 mois

Calvados : elle le quitte pour son ami, il le brutalise

Calvados : il casse deux dents à sa compagne et lui arrache les cheveux

Calvados : après avoir frappé sa compagne, il menace un policier avec un couteau

Calvados : il agresse le nouveau compagnon de son ex