Le-Havre. Le Havre, le SDF retourne en prison pour harcèlement

Un SDF en récidive : le 1er mai 2019 au Havre (Seine-Maritime), un SDF de 40 ans est arrêté. L'individu est connu pour des faits de harcèlement moral entre 2015 et 2017. Il avait jeté son dévolu sur une jeune femme d'une vingtaine d'années, travaillant à l'Espace Coty. Il allait la voir plusieurs fois par jour pour lui demander de l'épouser. L'homme avait été condamné en 2017 à un an de prison ferme et un an avec sursis ainsi qu'une obligation de soins.

Il souffre d'érotomanie

En février 2019, le SDF est sorti de prison. Il n'a attendu que deux semaines avant de rechercher son ancienne victime. Il s'est pour cela rendu à son domicile mais c'est une autre femme (mère de famille) qui l'occupait. Il a harcelé cette dernière pour tenter d'obtenir l'adresse de sa victime. Placé en garde à vue le 1er mai 2019, l'homme nie les faits. Une expertise psychiatrique l'a reconnu dangereux, souffrant d'érotomanie, c'est-à-dire la conviction délirante d'être aimé.

En comparution immédiate, vendredi 3 mai, l'individu a été condamné à quatre ans de prison dont trois ans ferme, une obligation de soins. Il n'a plus le droit de vivre en Seine-Maritime et ne doit plus s'approcher des victimes.

