Près de Rouen, des cambrioleurs récidivistes condamnés

C'est à Rouen le 16 janvier 2017 qu'une voiture est volée sur le parking d'une discothèque. La victime porte naturellement plainte. Le 20 janvier 2017, les enfants du propriétaire d'une maison avertissent les services de police d'une alerte signalant une intrusion au domicile de la victime à Saint-Jacques-sur-Darnétal. Les témoins du délit croisent même deux individus sur les lieux avant qu'ils ne s'enfuient à bord d'une voiture. Sur place, les policiers constatent une porte d'entrée et un volet de fenêtre fracturés. L'alarme a été détruite par les voleurs et un pied de biche a été oublié sur place mais la maison n'a été que très peu fouillée. Les policiers vont alors tenter de suivre les deux voleurs et c'est une course-poursuite qui s'engage jusqu'à ce que, acculés, les deux mis en cause s'enfuient à pied.

De vieilles connaissances

Le véhicule abandonné se révèle être celui qui a été volé quatre jours auparavant et des empreintes ADN sont relevées. Elles permettent de remonter à deux vieilles connaissances des services de police: Vincent Duval, 34 ans et Nicolas Ras, 32 ans, connus pour avoir un casier judiciaire plutôt fourni, respectivement 26 et 34 condamnations pour vols, cambriolages et outrages, souvent perpétrés en commun. Interpellés, ils nient leur présence sur les lieux. Lors de l'audience du jeudi 2 mai 2019 devant le tribunal correctionnel de Rouen, le procureur de la République considère que les preuves sont réunies pour rendre les deux prévenus "coupables du délit reproché". La défense déclare que "les faits de vol ne peuvent être matériellement retenus". Le Tribunal les déclare coupables des faits reprochés et les condamne conjointement à une peine d'un an de prison ferme puis prononce un mandat de dépôt à leur encontre.

