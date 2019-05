L'un des touristes disparus au Bénin est un Manchois

L'un des deux touristes français disparus depuis le 1er mai au Bénin est originaire de Normandie. Sa famille réside à Barenton dans le Sud de la Manche. Le Normand, un enseignant d'une quarantaine d'années, dont l'identité n'a pas encore filtré était parti faire un safari dans le parc national de la Pendjari, à la frontière avec le Burkina Faso, avec un autre français et un guide local dont le corps a été retrouvé samedi 4 mai, criblé de balles. Les autorités locales envisagent de plus en plus sérieusement la piste de l'enlèvement. Lundi 6 mai, 6 jours après cette disparition, plus qu'inquiétante, nous avons joint le maire de Barenton, Hubert Guesdon.

