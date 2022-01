Beau livre. Le photographe Stéphane L'Hôte propose "une journée en Normandie"

Grand reporter chez France Télévisions depuis 30 ans, Stéphane L'Hôte parcourt le monde à la recherche d'images inédites. C'est en Namibie lors d'un séjour en immersion dans une tribu Himba qu'il effectue les prises de vues de son dernier reportage : une vingtaine de ses photos ont d'ailleurs été présentées en octobre dernier au festival de l'image de Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime).

Cette année, il a voyagé en Italie, au Brésil, au Cambodge et aux États-Unis, "Même en vacances, je ne me sépare jamais de mon appareil photo Nikon D800, confesse Stéphane L'Hôte, il ne se passe pas une journée sans que je prenne des photos". À l'heure actuelle, cet infatigable globe-trotteur et chasseur d'image a déjà effectué 140 voyages à l'étranger, "mais j'ai cependant une nette prédilection pour l'Afrique noire. Je suis notamment allé au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'ivoire, au Togo, au Ghana, au Mali et en Mauritanie". Une expérience de grand reporter qu'il relate dans son livre Escales Photographiques publié aux Éditions du Pince-oreille.

Normandie : terre d'adoption

Originaire de région parisienne, il s'installe à l'âge de 8 ans à Rouen et voue depuis sa jeunesse un amour inconditionnel pour la Normandie et sa ville d'adoption. "Je souhaite par mon travail être un ambassadeur de la Normandie" : le photographe publie pour cela régulièrement des ouvrages sur la Normandie. Après avoir collaboré à deux reprises avec Jacques Tanguy pour les livres de la série Itinéraires d'un Rouennais, il participe à toutes les publications relatives à l'Armada, ayant une attirance particulière pour la voile et prépare actuellement un livre sur l'abbatiale Saint-Ouen. "J'habite face à cette église et je ne me lasse pas de cette vue imprenable, la lumière toujours changeante magnifie ce monument. C'est d'ailleurs cette lumière si particulière à la Normandie qui me fascine : ce n'est pas pour rien que ce territoire a inspiré les impressionnistes."

Une preuve d'amour

"À travers cet ouvrage dont les textes sont signés par Christiane Lablancherie, une collègue journaliste, j'ai souhaité montrer la diversité des paysages et témoigner de ma passion pour la Normandie." Cela fait 30 ans que l'artiste sillonne la Normandie : "Mais je fais encore des découvertes tous les jours", avoue Stéphane L'Hôte. Cet ouvrage s'organise selon une approche chronologique puisque chaque chapitre correspond à un moment de la journée. "Il s'agit de saisir l'heure propice pour chaque lieu. Cette contrainte me permet de dresser un panorama de la Normandie, des endroits connus et méconnus comme les chutes d'eau de Mortain."

Ce livre a donc pour but d'inciter le lecteur à découvrir la Normandie sous un nouvel angle. Il aura fallu six mois de prospection à Stéphane L'Hôte pour rassembler ces clichés insolites, "mais j'ai aussi pioché dans ma banque d'images personnelles et j'ai rajouté quelques découvertes opportunes". Ce livre est le fruit d'un étroit travail de collaboration entre Stéphane L'hôte et Christiane Lablancherie : "Nous partageons le même amour pour la Normandie, cette même sensibilité au texte et à l'image". Les textes de Christiane Lablancherie inspirent le photographe dans sa quête d'images insolites mais les photos peuvent aussi précéder les textes : "De cette façon, le texte et l'image sont parfaitement complémentaires."

Diversité des points de vue

"Un de mes points de vue préféré c'est cette vue du haut de la cathédrale de Rouen : l'accès à ces zones fermées au public est un des atouts de notre métier, reconnaît Stéphane L'Hôte. Ce sont des moments uniques". Stéphane collecte également des photos aériennes : "J'ai eu souvent l'occasion de survoler le territoire normand à bord d'un ULM mais je n'ai pas voulu présenter trop de vues aériennes car ce point de vue est devenu un effet de mode. Ce que je privilégie surtout c'est la lumière et le cadrage : une véritable recherche plastique. Si je devais dire quelle est la photo qui me touche le plus, je dirai que je suis particulièrement satisfait de la photo de couverture sur le mont Saint-Michel. Pour autant ce n'est sans doute pas le plus beau cliché qui ait été pris sur le sujet mais je suis parvenu à saisir toutes les nuances délicates des couleurs et des lumières".

Pour fixer ces moments de grâce, Stéphane préfère les lumières de l'aube ou de l'aurore. Mais Stéphane L'Hôte ne se focalise pas uniquement sur les paysages, son intérêt pour l'ethnographie rejaillit également dans le choix des sujets : pêche, agriculture, gastronomie. Il témoigne aussi des activités traditionnelles de Normandie.

