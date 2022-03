Caen. Bonne table à Caen : Little Cantina, l'italien lounge

Pizza, gratins de pennes, pannacotta… Tous les incontournables de la cuisine italienne sont à la carte de la Little Cantina, restaurant ouvert en mars 2019 dans le quartier historique et touristique du Vaugueux à Caen (Calvados).

On s'y installe dans une ambiance lounge, pour déguster des plats concoctés avec des produits frais. En famille ou entre amis, on pourra partager des antipasti arrosés de Spritz ou de vin italien, pour s'ouvrir l'appétit. Légumes du soleil grillés ou marinés, charcuterie italienne ou mozzarella croustillante s'affichent au menu. Ils sont également déclinables pour une consommation "solo", comme le carpaccio de bœuf, que je choisis comme plat principal, accompagné de la traditionnelle mozzarella di bufala en supplément. L'assiette est garnie d'une belle quantité de roquette, et la viande généreusement saupoudrée de copeaux de parmesan. À mes côtés, sur la carte qui comporte une petite dizaine de pizzas, mon compagnon opte pour la classique des classiques, une calzone. Garnie de jambon, mozzarella, champignons de Paris… C'est simple et efficace, comme le service !

N'oubliez pas le dessert !

S'il vous reste de la place ou si vous êtes gourmands, surtout, ne ratez pas le dessert. Peu adepte de la recette traditionnelle, je choisis de tester le "plus gourmand des tiramisu", selon la carte, avec pâte à tartiner et spéculos. C'est sous une forme originale, dans un bocal, que mon dessert est servi. Les brisures de spéculos remplacent le biscuit, la pâte à tartiner apporte beaucoup de gourmandise, et la crème à base mascarpone est bien là. Celui qui m'accompagne, qui a préféré commander le tiramisu classique, n'est pas déçu non plus avec une belle part, servie de façon plus traditionnelle. Ceux qui préfèrent un dessert plus léger devraient opter pour la "nage d'orange", des quartiers délicatement infusés à la cannelle, un délice !

Pratique. 21 rue Porte au Berger, Tél. 09 52 03 77 39. Ouvert du mardi au samedi de 18 heures à minuit, du jeudi au samedi de 12 heures à 14 heures. Happy hour de 18 heures à 19 heures.