A voir : les sorties cinéma du mercredi 23 mai

Men In Black III (en 3D dans les salles équipées)

Comédie action/science-fiction américaine avec Will Smith, Tommy Lee Jones et Josh Brolin

Lorsque la vie de K et le destin de la Terre sont menacés, l’agent J décide de remonter le temps pour remettre les choses en ordre. Il va alors découvrir qu’il existe certains secrets de l’univers que K ne lui a jamais révélés. Il est cette fois obligé de faire équipe avec l’agent K, plus jeune, pour sauver la vie de son partenaire, l’agence, et l’avenir même de l’humanité…

Cosmopolis

Drame franco-canadien de David Cronenberg avec Robert Pattinson et Juliette Binoche

En compétition au festival de Cannes

Dans un New York en ébullition, l'ère du capitalisme touche à sa fin. Eric Packer, golden boy de la haute finance, s’engouffre dans sa limousine blanche. Alors que la visite du président des Etats-Unis paralyse Manhattan, Eric Packer n’a qu’une seule obsession : une coupe de cheveux chez son coiffeur à l’autre bout de la ville. Au fur et à mesure de la journée, le chaos s’installe, et il assiste, impuissant, à l’effondrement de son empire. Il est aussi certain qu’on va l’assassiner. Quand ? Où ? Il s’apprête à vivre les 24 heures les plus importantes de sa vie.

Sur la route

Road movie dramatique franco-américano-brittanique avec Kristen Stewart

En compétition au festival de Cannes

Au lendemain de la mort de son père, Sal Paradise, apprenti écrivain new-yorkais, rencontre Dean Moriarty, jeune ex-taulard au charme ravageur, marié à la très libre et très séduisante Marylou. Entre Sal et Dean, l’entente est immédiate et fusionnelle. Décidés à ne pas se laisser enfermer dans une vie trop étriquée, les deux amis rompent leurs attaches et prennent la route avec Marylou. Assoiffés de liberté, les trois jeunes gens partent à la rencontre du monde, des autres et d’eux-mêmes.

Olivier Aubry, le programmateur du cinéma "Le Méliès" nous a présenté son coup de coeur en rouge (Men in black III) et nous parle aussi de la programmation de la semaine à Bayeux.

"Le Méliès" 12 Rue Genas Duhomme 14400 Bayeux 08.92.68.42.31

www.cinemalemelies.fr