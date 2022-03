Le-Havre. Douanes : les saisies de stupéfiants explosent en Normandie

Les saisies de stupéfiants étaient en hausse, en 2018, sur l'ensemble de la Normandie. C'est ce qui ressort du bilan fait le vendredi 3 mai 2019 par la direction régionale des douanes, à Rouen (Seine-Maritime). Le bond le plus impressionnant concerne la cocaïne, dont 3,7 tonnes ont été interceptées l'année dernière pour une valeur estimée à près de 150 millions d'euros. En 2017, ce montant n'était "que" de 34 millions d'euros.

Des contrôles plus sophistiqués

"Cette hausse s'explique parce qu'il y a plus de marchandise, mais aussi parce qu'il y a des modes de détection plus sophistiqués, estime Jean-Paul Balzamo, le directeur interrégional de la douane en Normandie, qui ne se réjouit pas pour autant. Je ne peux pas me réjouir, car ça veut dire que le trafic augmente et c'est au détriment de la santé publique et en particulier des jeunes."

Si la cocaïne inquiète, car les prix baissent et donc elle devient plus accessible, elle n'est pas la seule drogue saisie en masse sur le territoire normand. Par exemple, en 2018, 46 kilos d'héroïne et 607 kilos de cannabis ont été confisqués, sans compter les 10,9 tonnes de cigarettes de contrebande elles aussi saisies.

Pour lutter contre l'arrivée de stupéfiants, principalement en importation dans les ports, les douaniers renforcent leur vigilance. Avec des scanners qui inspectent l'intérieur des containers, à l'image de ce qui est fait dans les aéroports pour contrôler le contenu des bagages. Ou encore avec une cellule qui étudie le profil des containers pour mieux cibler les interventions des agents. "Il faut déceler, sur les trois millions de containers qui transitent par Le Havre, les provenances ou les opérateurs qui présentent le plus de risques", décrit Frédéric Lambert, directeur régional dans la cité Océane. Sous ses ordres, une équipe de 30 agents est entièrement dédiée à cette mission d'enquête et de repérage.

A LIRE AUSSI.

Cocaïne, cannabis etc. : les plus belles saisies des douanes en Normandie en 2016

Cocaïne saisie au Havre : un réseau de 8 trafiquants démantelé

Caen : plus de 1,6 tonne de cocaïne saisie dans le port de commerce