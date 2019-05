Cuisine mode d'emploi(s) à Fécamp : formation express mais voie royale

"Allez les quatre en même temps ! Allo ? !", tonne le formateur. "Oui chef", s'empressent de répondre les stagiaires. Onze toques blanches s'activent derrière les fourneaux. Les stagiaires enchaînent les gestes précis et rapides pour servir tous les clients du restaurant éphémère Cuisine mode d'emploi(s) à Fécamp (Seine-Maritime), jeudi 2 mai 2019. Il s'agit d'un restaurant pédagogique qui s'installe sur une courte durée dans une ville en fonction des besoins du territoire. Un concept porté par le célèbre chef Thierry Marx.

Celui de Fécamp a ouvert ses portes début avril au Centre Saint-Exupéry. Dix femmes et un homme, de 22 à 55 ans, y sont formés lors de sessions avec le chef Mathieu Dumont-Rebel, avant de partir en stage trois semaines chez des restaurateurs de la région. Une formation express de 11 semaines qui leur permettra d'être diplômés d'un Certificat de qualification professionnelle Commis de cuisine, équivalent du CAP.

Reconversion

Cet univers est bien éloigné de ce que vivait Camille Bertheaume, jeune stagiaire rouennaise. "J'étais secrétaire commerciale dans une entreprise familiale mais ce n'était pas du tout mon truc, décrit-elle. J'étais passionnée de cuisine donc c'était important pour moi de faire une formation pour travailler en cuisine."

Idem pour Céline Pit, de Bolbec, qui travaillait dans une boutique de prêt-à-porter. "Cette boutique a fermé et j'ai pensé à une reconversion parce que j'ai toujours été passionnée de cuisine et je pensais que j'avais l'âge qu'il fallait, que c'était maintenant qu'il fallait se lancer", explique-t-elle.

Avec cette formation, elles apprennent toutes les bases de la cuisine : "tailler des légumes, décortiquer des poulets, des poissons, maîtriser les cuissons, etc.", énumèrent-elles. "Je leur forge la main", résume le formateur Mathieu Dumont-Rebel.

90 % des stagiaires qui ont suivi cette formation ont trouvé ou retrouvé un emploi d'après les organisateurs. La recette de ce succès ? Un secteur qui connaît un cruel manque de main d'oeuvre d'une part, le nom de Thierry Marx qui ne laisse sans doute pas indifférent, d'autre part. Mais il y a aussi un savant mélange entre rigueur et complicité, entre "oui chef !" et "mes loulous" de la part du formateur qui lui permet d'aller chercher chez eux le meilleur. Un formateur qui a de plus sa petite astuce : inviter des restaurateurs un midi pour qu'ils puissent rencontrer et voir le travail des stagiaires. "On fait du sociocapitalisme : on utilise un réseau de capitaux qui sont les nôtres, le réseau de chefs, et ça marche !", sourit-il. Plusieurs stagiaires ont ainsi déjà des projets d'ouverture de restaurant ou des promesses d'embauche, avant même que le stage n'ait commencé.

Centre Saint Exupéry, 5 rue Théagène-Boufart à Fécamp. Le restaurant fermera ses portes le 16 mai prochain. Réservation conseillée.

