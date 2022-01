C'est un problème d'alimentation électrique à hauteur d'Evreux qui est en cause de la défaillance. Aucun train ne peut à présent rejoindre les deux villes. Deux trains Paris-Cherbourg ont également été bloqués plusieurs heures aujourd'hui. Et entre Rouen et caen des chutes d'arbres ont bloqué la voie et entraîné des retards de deux à trois heures.



