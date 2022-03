Merville-Franceville-Plage. Le Seigneur des Anneaux à l'honneur au festival Cidre et Dragon

Pour sa 10e édition, le festival Médiéval Fantasy Cidre et Dragon rendra hommage au père du Seigneur des Anneaux : J.R.R. Tolkien. En effet, le "Hobbit Day", qui permet aux fans de célébrer partout dans le monde les personnages fantastiques Bilbon et Frodon Sacquet, a lieu tous les 22 septembre. Le même week-end que ce festival qui se tiendra les 21 et 22 septembre 2019 à Merville-Franceville plage (Calvados). L'occasion pour les fans de la terre du milieu de se retrouver lors de cet évènement organisé par l'association Raid Tolkien et la mairie de Merville-Franceville.

Un jeu de rôle grandeur nature

Chaque année, une des factions de l'univers du festival est mise à l'honneur. Cette année, ce sont les Venguins. Un jeu de rôle grandeur nature sera organisé et chacun pourra reconquérir la ville fantastique de Merravilla.

Pour les moins téméraires, des animations traditionnelles seront organisées : marché artisanal, reconstitution historique, rue des jeux, animations nocturnes, village enfant, etc.

Les organisateurs avaient estimé le nombre de visiteurs à 100 000, en 2018.

Les 21 et 22 septembre 2019 à Merville-Franceville plage. Festival gratuit.

