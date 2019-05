Cinq jeunes blessés au vélodrome du Neubourg

Cinq jeunes ont été blessés, mercredi 1er mai 2019, au vélodrome du Neubourg (Eure). Une chute collective s'est produite lors d'une manche du championnat de Normandie sur piste. Il s'agissait de garçons âgés de 14 à 15 ans. L'un a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital d'Évreux. Les quatre autres garçons ont été plus légèrement atteints et conduit vers les hôpitaux d'Elbeuf et de Lisieux.