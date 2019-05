La commedia dell'arte a son festival dans l'agglo de Rouen

Christine Lacombe, directrice de la troupe théâtrale rouennaise l'Almendra et Cie, est à l'origine de ce festival. Initié l'année passée, il s'enrichit encore de nouvelles compagnies partenaires et montre la diversité et la richesse de ce genre théâtrale.

Comment as-tu recruté ces compagnies ?

"Pour cette édition, nous rassemblons Nuovo scalzi (une compagnie italienne), Mirandole, la cie Aller-retour et la 12e cie (issues de l'AIDAS) l'Alégria ainsi que la compagnie dont je suis la directrice, L'almendra et cie. J'ai eu l'occasion de jouer au festival d'Avignon l'année passée et cela m'a permis de rentrer en contact avec de nombreuses compagnies à qui j'ai parlé du projet. Pour cette 2e édition notre compagnie est la seule compagnie normande. Nous avions déjà collaboré l'année passée avec L'alegria mais aussi avec l'AIDAS dirigée par Carlo Bosso. C'est un metteur en scène qui m'a formé à la commedia dell'arte. Il viendra d'ailleurs à la rencontre du public avant la présentation du Songe d'une nuit d'été pour présenter sa troupe et ce genre théâtral qu'il affectionne."

En quoi ce genre théâtral est-il remarquable ?

"C'est un style qui marie jeux de masque, escrime, comédie, acrobatie, chant et danse. C'est du théâtre complet et cette forme théâtrale est vraiment très populaire. Tous ces spectacles ont été conçus pour être joués en plein air sur des tréteaux, c'est d'ailleurs ce que nous ferons pendant le festival. La commedia dell'arte est un genre théâtral duquel découlent de nombreuses autres formes d'expression. On peut considérer qu'il est aussi bien à l'origine du mime que de l'opérette ou de la comédie musicale. Il se distingue par sa variété et sa richesse. Ce sont des pièces très divertissantes et très accessibles."

Quelles sont les pièces choisies pour le festival ?

"Le festival offre un panel de pièces issues du répertoire commedia dell'arte comme Le songe d'une nuit d'été ou Les amants de Vérone mais aussi Le malade imaginaire et l'Avare. Il y aura même une pièce en italien, avec quelques mots de français : la Ridiculosa commedia. Mais comme l'humour est très visuel, cela ne nuit en rien à la compréhension de cette farce."

Du 18 au 26 mai 2019 à Rouen et dans l'agglo. 0 à 10€. Programme et résa sur billetreduc.com

A LIRE AUSSI.

Rouen : les 10 ans de l'Almendra

60 minutes inside : une heure pour découvrir l'histoire du théâtre près de Rouen