Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 2 mai

Bélier

On rabâche toujours c'est la crise… vous saurez toutefois trouver quelques bons moments et des aspects très agréables de la vie : tout ne s'acquiert pas avec une carte bancaire.

Taureau

Vous n'aurez aucune notion du temps. Tout ira à une telle allure aujourd'hui que vous ne verrez pas la journée passer.

Gémeaux

La lourdeur et la fragilité qui sont l'essence de votre sensibilité seront les points stratégiques dans votre séduction. Vous savez y faire.

Cancer

Pour aller à l'essentiel vous saurez vous élaguer et foncer droit au but. Vous avez une énergie hors du commun.

Lion

On dit que vous pourriez parfois être méchant ! d'une part ce n'est pas donné à tout le monde et dans votre cas ce n'est qu'une chimère. Peut-être un peu maladroit parfois !

Vierge

Vous aurez la chance d'être entouré de personnes chaleureuses qui vous porteront et dans leur cœur et dans leur vie. Tout va donc pour le mieux et dans le meilleur des mondes.

Balance

A rencontrer des gens parfois exceptionnels vous vous sentirez grandis et forts d'expériences enrichissantes.

Scorpion

Vous regarderez avec étonnement, énervement ou ravissement l'objet de vos désirs ; comment faire pour que ce que vous vivez ne soit pas de l'ordre du mirage une fois de plus.

Sagittaire

Journée avec un superbe soleil sur votre agenda. L'amour rode autour de vous. Sur le plan professionnel certaines brumes de l'incompréhension disparaissent et c'est une bonne chose.

Capricorne

Arrêtez de trop vous raconter. S'il n'y a plus de mystère, il n'y a plus rien de stimulant pour ceux qui vous entourent.

Verseau

Vous apprendrez durant quelques instants aujourd'hui à prendre soin de vous et de vous trouver à votre gout.

Poissons

Non seulement vous serez en grande forme mais en plus vous saurez transmettre votre vivacité et le temps d'une vie trépidante.